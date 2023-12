Mega da Virada: confira o horário de atendimento das lotéricas

A Mega da Virada é a loteria mais esperada deste fim de ano. Para quem deseja apostar na chance de levar os R$ 570 milhões do concurso, a Caixa Econômica Federal esclareceu ao jornal O Estado de S. Paulo que os proprietários das lotéricas definem os seus horários de funcionamento.

Contudo, de acordo com a Caixa, as lotéricas costumam seguir o horário comercial, isto é, fechadas aos domingos e feriados. Por isso, muitas não devem abrir em 31 de dezembro, a data final para a realização de apostas da Mega da Virada. Em virtude do feriado de ano-novo, as unidades provavelmente vão fechar nesta segunda-feira, 1º de janeiro.

Em sábados e dias úteis, os estabelecimentos geralmente funcionam das 9h às 18h. Isso não é regra, portanto, é necessário verificar diretamente com os canais de atendimento de cada lotérica.

Como jogar na Mega da Virada online

A alternativa para não perder a aposta, no caso da lotérica estar fechada, é o jogo on-line. O apostador só precisa entrar no site da Caixa, selecionar a opção “todos os produtos” e clicar em “apostar agora”. Em seguida, basta preencher a aposta ou escolher a “surpresinha”, opção de números aleatórios.

O jogador pode comprar os bilhetes até às 17h do dia 31 de dezembro | Foto: Reprodução/Twitter/X

Ao final, o jogo vai para o “carrinho” e basta finalizar o pagamento, que deve ser feito por meio de cartão de crédito.

Uma outra opção é fazer a aposta da Mega da Virada pelo aplicativo no celular. Para isso, o jogador deve baixar o Loterias Caixa, disponível para Android e iOS, e realizar o cadastro com o CPF e uma senha de seis algarismos, criada pelo usuário.

O aplicativo tem a mesma lógica que o site: o usuário pode escolher os próprios números para preencher o bilhete ou selecionar a “surpresinha”. Pelo app, também há uma funcionalidade exclusiva denominada “rapidão”, que monta as apostas com base nas preferências cadastradas pelo usuário.

No entanto, ao comprar o jogo on-line, o valor mínimo para apostar é de R$ 30, diferentemente das casas lotéricas, que não impõem um limite mínimo para os clientes. Para isso, o jogador deve realizar ao menos seis apostas simples da Mega da Virada, pagando R$ 5 por cada uma para totalizar R$ 30.

O sorteio da Mega da Virada de 2023 será neste domingo, 31, às 20h.

