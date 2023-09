Mingau, do Ultraje a Rigor, leva tiro na cabeça

O músico Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, do Ultraje a Rigor, sofreu um tiro na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro. O vocalista da banda, Roger Moreira, divulgou a informação na madrugada deste domingo, 3, no Twitter.

Na mesma postagem, Roger pediu aos internautas que indicassem algum neurocirurgião para ajudar o colega de banda. “Se alguém souber de algum disponível, por favor, avisem”, escreveu. “Obrigado!”

publicidade

Mingau, nosso baixista, foi baleado na cabeça. Está em Paraty e precisa de um neurocirurgião. Se alguém souber de algum disponível, por favor, avisem. Obrigado! — Roger Rocha Moreira (@roxmo) September 3, 2023

Quem é Mingau

O baixista do Ultraje a Rigor nasceu em 3 de setembro de 1967. Foi guitarrista da banda Ratos do Porão, de 1982 a 1985, e participou de diversos projetos na década de 1980

Mingau gravou os discos SUB e Crucificados pelo Sistema, como guitarrista dos Ratos do Porão. Depois de sair do grupo, deu início à banda 365. Ali começou sua carreira como baixista, ao lado de Miro de Melo (bateria), Ari Baltazar (Guitarra) e Finho (Vocal). Saiu da banda em 1989 e partiu para o Inocentes.

Em 1996, fez parte da banda Olho Seco. Ele participou do álbum Haverá Futuro?, depois do qual a banda se desfez.

Três anos depois, em 1999, Mingau entrou para o Ultraje a Rigor. Desde 2000, ao lado dos músicos Caio Mancini, Claudia Gomes e Marcos Kleine, também do Ultraje, fundou a banda Vega.