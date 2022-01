Ministério da Saúde rejeita relatório contra ‘kit covid’ em pacientes no SUS

O Ministério da Saúde rejeitou ontem, sexta-feira, 21, um relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao Sistema Único de Saúde (Conitec) que não recomenda o uso de hidroxicloroquina e outros medicamentos do chamado “kit covid” para tratamento em pacientes do SUS com covid-19. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União.

Segundo as diretrizes da Conitec, aprovadas em maio e dezembro do ano passado, remédios como a cloroquina, a azitromicina e a ivermectina não devem ser usados no tratamento da covid-19, seja para casos leves (ambulatoriais) ou para tratar pacientes hospitalizados.

A decisão contra o parecer da Conitec foi assinada pelo secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde da pasta, Hélio Angotti Neto. Entre os motivos, o secretário alega “incerteza e incipiência do cenário científico diante de uma doença em grande parte desconhecida”.

-Publicidade-

Autonomia médica

Em entrevista à Revista Oeste em outubro do ano passado, o presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Mauro Ribeiro, defendeu a autonomia médica, ou seja, o direito que permite ao médico tomar decisões de maneira consciente, independente e livre, de acordo com seus padrões de conduta moral e com o Código de Ética Médica.

“Ao defender a autonomia, não estamos defendendo um tratamento, mas um princípio milenar hipocrático e isso nos dá muita segurança e tranquilidade para enfrentar denúncias da Defensoria Pública da União, multas milionárias, investigação na CPI”, disse Ribeiro.