Miro Teixeira: ‘Democracia não correu risco no 8 de janeiro’

Para Teixeira, as Forças Armadas são comprometidas com a ordem constitucional no país. | Foto: Alexandra Martins/Agência Câmara

O ex-deputado federal Miro Teixeira (PDT-RJ) afirmou que nunca houve risco para a democracia nos atos de 8 de janeiro, em Brasília. De acordo com o político, o Brasil não comporta espaço para golpes de Estado.

Segundo o ex-parlamentar, as Forças Armadas são comprometidas com a ordem constitucional no país. “A democracia não correu risco nem nos ataques do 8 de Janeiro. Pode ter havido a intenção. Mas, entre a intenção e alcançar o objetivo, há uma diferença enorme”, afirmou Teixeira em entrevista ao site Poder360.

O político disse também que as manifestações não tinham o potencial de provocar a queda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O político disse que não há necessidade de o governo criar novas leis para conter novos movimentos que busquem atuar de forma semelhante como ocorrido em Brasília. Segundo ele, a Constituição já oferece mecanismos para impedir golpes.

“Não existe nenhuma lei que permita quebrar a sede do STF ou que deixe em dúvida que quebrar e tentar invadir o Planalto é normal. Isso não tem explicação no ambiente das leis. Tanto é que você já tem um número enorme de presos e os inquéritos rolando graças às leis existentes”, disse.