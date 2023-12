Monomotor cai em praça e mata 5 pessoas no interior de SP

É triste e eu lamento muito, que Deus conforte os corações dos familiares. Mas não podemos deixar de observar a irresponsabilidade, se havia um limite de passageiros isso deveria ser respeitado. São comportamentos que vem de berço, se não há disciplina desde a infância é isso que acontece; é um pequenino e faz bobagem os pais deixam de corrigir porque é só uma criança, quando adulto e pobre ele vai fazer gambiarra nas instalações hidráulicas e elétricas achando que “dá bom”, se nasce endinheirado ou muda de vida as gambiarras continuam, mas serão com jatinhos e helicópteros. Disciplina é tudo. Todos erramos, mas a quilômetros ou pés de distância do chão firme não se pode brincar com a sorte.