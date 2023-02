Moraes cobra PF sobre itens de ex-comandante da PMDF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu à Polícia Federal (PF) para informar se ainda precisa manter itens eletrônicos do coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A defesa do militar solicitou a devolução dos objetos apreendidos.

A PF apreendeu um celular, um notebook e dois HDs em 10 de janeiro para perícia. A corporação foi autorizada a extrair os conteúdos dos eletrônicos para apurar o suposto envolvimento do militar no 8 de janeiro em Brasília. O coronel chegou a ficar preso por 24 dias.

Na decisão que soltou o ex-comandante-geral, Moraes argumentou que o relatório da intervenção federal na segurança pública do DF concluiu que Vieira não teve responsabilidade direta na falha de ações contra os atos de vandalismo nas sedes dos Três Poderes.

No pedido de devolução dos itens apreendidos, a defesa do militar alegou que não há informação de que a extração dos dados dos aparelhos foi realizada.

Em 13 de fevereiro, a defesa do coronel solicitou ao STF a devolução dos eletrônicos ao militar. Os advogados alegam que os aparelhos ficaram em posse da PF por mais de um mês e não interessavam mais ao processo, pois teria transcorrido tempo suficiente para a realização da perícia.