Morre o compositor e humorista Juca Chaves, aos 84 anos

Artista estava internado no Hospital São Rafael, em Salvador

Morreu, no sábado 25, o compositor e humorista Juca Chaves. Ele tinha 84 anos de idade e estava internado no Hospital São Rafael, em Salvador (BA). De acordo com o portal Bahia Econômica, o artista faleceu às 22h30.

Juca nasceu no Rio de Janeiro, mas adotou a capital baiana como lar há algumas décadas. Ele vivia no bairro de Itapuã.

O compositor deixa a esposa, Yara, com quem estava casado desde 1975, e as duas filhas adotivas, Maria Morena e Maria Clara.

“Menestrel Maldito”

O compositor era formado em música clássica. Jurandyr Chaves — seu nome original — começou a carreira em 1955, na TV Tupi. Ficou conhecido como “Menestrel Maldito”, apelido criado pelo também compositor Vinícius de Moraes.

Juca era notabilizado por ter um humor ácido. Seus alvos prediletos eram os políticos. “Por Quem Sonha Ana Maria?” e “Cúmplice” estão entre as suas principais canções. Torcedor fanático do São Paulo Futebol Clube, o artista chegou a homenagear a equipe com uma marchinha.

Ele foi candidato ao Senado pela Bahia em 2006, pelo extinto PSDC. Na época, fez poesia para pedir votos. Acabou perdendo a eleição.

“Desta vez, baiana gente, baiano de toda cor, o seu voto inteligente, com justiça e com amor, não será voto comprado se tivermos, no Senado, Juca Chaves senador”, brincava.