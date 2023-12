Morre o humorista Gil Brother, do ‘Hermes & Renato’, aos 66 anos

Morreu, neste domingo, 3, o humorista Gil Brother, ex-integrante do programa da MTV Hermes & Renato, famoso nos anos 2000. O perfil do comediante no Instagram divulgou a informação no início da noite desta segunda-feira, 4.

“O céu precisava de você, eu sei”, diz a publicação. “Descansa, tio.”

Em outubro, Gil Brother descobriu um câncer de próstata e um câncer de bexiga, depois de sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) em maio de 2023. O humorista passou por algumas internações durante o ano para se recuperar. Uma vaquinha on-line foi aberta em agosto para arrecadar fundos para o tratamento dele.

Em maio, quando passou por um AVC, o humorista ficou internado no Hospital Clínico de Corrêas, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde passou por cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro. Na ocasião, o comediante chegou a ficar três meses internado e também perdeu os movimentos do lado esquerdo do corpo por causa do AVC.

O humorista Gil Brother recebeu os cuidados do sobrinho

Gil Brother passou a morar na casa do sobrinho, em Petrópolis, para receber cuidados. Depois de 20 dias, voltou a ser internado, em virtude de uma pneumonia. Poucos dias depois, precisou de uma nova internação por causa do diagnóstico de câncer na próstata e na bexiga.

“O médico viu que a próstata dele estava muito alta e pediu um exame”, disse o sobrinho de Gil Brother, Willian Passos, em entrevista ao portal UOL, na época da internação do tio. “Como o exame pelo SUS demora muito pra sair, a gente foi com o outro médico daqui de Magé, e ele falou: ‘Ele tá com câncer na próstata e também um câncer na bexiga’. Graças a Deus ainda tá pequeno e tem tratamento.”

Revista Oeste, com informações da Agência Estado