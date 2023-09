Motorista que atropelou Kayky Brito fala em dias difíceis e faz apelo por ajuda

Diones da Silva, motorista de aplicativo que atropelou o ator Kayky Brito no último sábado, 2, publicou nesta quinta-feira, 7, em sua conta do Instagram um vídeo agradecendo as mensagens de apoio que tem recebido. Ele aproveitou para desabafar sobre o acidente.

Com o semblante abalado, Diones desejou melhoras para o ator, que segue internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Copa D’Or, na zona sul do Rio de Janeiro. O motorista disse que está passando por momentos difíceis.

“Estou gravando esse vídeo em agradecimento a todos pelo carinho, por todos os comentários”, disse o motorista. “Tenho vivido dias difíceis, tanto psicologicamente, mentalmente, físico, financeiro, mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Tem muita gente pedindo meu Pix para ajudar, e sou muito grato.”

“Quem quiser e puder contribuir, com certeza vai ajudar muito nesse momento que estou passando”, continuou Diones. “Mais uma vez obrigado. E continuem orando por mim e pelo Kayky.”

O motorista de aplicativo afirma que está sem poder trabalhar, pois seu carro está danificado e não tem condições de assumir os gastos com o seguro. Com isso, ele abriu uma vaquinha virtual para arrecadações com a intenção de cobrir o prejuízo e as despesas da família até o veículo ficar pronto. Até o momento, mais de R$ 120 mil foram doados.

“Estou sem poder trabalhar porque o meu veículo está danificado”, disse Diones. “A franquia do seguro é alta e estou sem condições de fazer isso agora.”

Relembre o acidente de Kayky Brito

O ator Kayky Brito, que foi atropelado no último fim de semana, no Rio de Janeiro | Foto: Reprodução/Instagram

O ator Kayky Brito foi atropelado na madrugada de sábado 2, pelo motorista de aplicativo Diones da Silva, que conduzia uma passageira na região da orla da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O motorista prestou socorro, e bombeiros levaram o artista para o Hospital Miguel Couto, que é público e fica localizado no bairro do Leblon, zona sul carioca.

Kayky Brito tem 34 anos e está internado no Hospital Copa D’Or — para onde foi transferido depois de ser levado ao Miguel Couto, que é público. O ator segue na UTI, sedado, para se recuperar das cirurgias. Segundo a irmã de Kayky, a atriz Sthefany Brito, o quadro é considerado estável.