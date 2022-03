Motoristas de SP criam app para concorrer com Uber e 99

A precarização do ofício “motorista de aplicativo” levou um grupo de mais de 150 mil profissionais do Estado de São Paulo a realizar uma parceria e lançar um app para concorrer com os gigantes Uber e 99.

O novo aplicativo, que irá funcionar em todo o Estado, é resultado da colaboração entre a Associação dos Motoristas de Aplicativo de São Paulo (Amasp) e a empresa dona do app — por enquanto, o nome não foi divulgado.

Segundo a Amasp, o app já possui previsão de lançamento, sendo:

-Publicidade-

Até o fim de março, para cadastro de motoristas e usuários

Até o fim de abril, para uso efetivo em corridas e viagens.

A taxa de lucro sobre cada corrida do novo aplicativo será fixa, 10%. De acordo com Eduardo Lima, presidente da Amasp, o aplicativo também irá incluir um pacote de benefícios para os motoristas cadastrados. Entre os itens, câmeras de segurança para o carro de cada um.

O aplicativo irá funcionar nos sistemas iOS e Android. Em relação ao ano dos carros que podem se cadastrar, Lima disse: “Respeitamos as cidades que possuem regulamentação para o ano de fabricação do carro, mas, nos locais onde não tem, aceitaremos carros de até 10 anos.”

Sobre as modalidades de uso no aplicativo, Lima afirmou que o app terá as opções flex, executiva e prime, mas não a função compartilhada. “É uma categoria que traz muitos problemas para o motorista.”

Se algum restaurante quiser realizar o cadastro para usar somente a função de entrega, também será possível.

De acordo com Lima, a empresa pretende, a longo prazo, adicionar o seguro contra roubo e assalto para proteção dos motoristas.

Amasp, Uber e 99

Fundada em 2017, a Amasp foi uma iniciativa de Eduardo Lima, que era motorista de aplicativo. “Fundei a associação para defender os direitos dos motoristas de app”.

De acordo com Lima, a Amasp sempre repassava para a Uber e a 99 as dores dos motoristas. “Tínhamos motoristas sendo assaltados, morrendo, sofrendo abusos, e alguns até mesmo foram desligados das plataformas sem nenhum porquê.”

Em setembro de 2021, a Uber e a 99 anunciaram um aumento no repasse do lucro para os motoristas de aplicativos, mas sem aumentar o valor da corrida para o consumidor. Segundo Lima, isso não aconteceu na prática. “Se o motorista não se previne, acaba pagando para trabalhar. O motorista de aplicativo vive na base de cálculo.”

CPI dos Apps

Durante a CPI dos Aplicativos, em 2021, na Câmara Municipal de São Paulo, a 99 informou que a porcentagem da empresa sobre cada corrida variava entre 10% e 40%, tendo a média de 14%. Porém, prints de corridas enviados por motoristas foram apresentados pelo vereador Marlon Luz (Patriota), e mostravam que existiam casos em que a taxa cobrada pela 99 superava 60%.

Já a Uber declarou que a taxa cobrada era de 20% a 25%. Mas, durante a CPI, o vereador Luz mostrou outros prints, que comprovaram a cobrança de até 40%.

De acordo com Lima, essa nova parceria pretende melhorar as condições de trabalho dos motoristas de aplicativo, que não apresentam tanta satisfação no trabalho. “A nossa categoria está definhando. O motorista não tem paciência com o passageiro e vice e versa.”