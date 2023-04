MST deixa terras da Embrapa invadidas em Pernambuco

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) deixaram a área de preservação ambiental e de pesquisas da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (Embrapa), em Pernambuco. Os militantes cumpriram uma ordem da Justiça expedida na quinta-feira 20.

A propriedade foi invadida no domingo 16. A ação do bando faz parte das invasões do movimento chamadas de Abril Vermelho.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os militantes do movimento migraram para um acampamento provisório em uma área vizinha. Ao menos 600 famílias estavam envolvidas na invasão das terras. A retirada foi acompanhada por equipes da PM.

Em nota, a Embrapa definiu a invasão como “inaceitável”. Nesse sentido, a empresa afirmou que a ação por parte do MST se deu em “terras agricultáveis e de preservação da caatinga”.

Além disso, reforçou que o ocorrido no fim de semana já causou prejuízos. “A invasão atingiu ainda áreas de preservação da caatinga, comprometendo a vida de animais ameaçados de extinção, além de pesquisas para conservação ambiental e de uso sustentável do bioma.”

Há ainda outras sete propriedades invadidas pelo MST em Pernambuco que permanecem nas mãos dos militantes. No fim de semana passado, invasões foram registradas no Distrito Federal e em ao menos sete Estados: Minas Gerais, Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Ceará, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte.