Negacionismo? Ministra da Saúde diz que covid-19 não acabou, apesar de nota da OMS

Apesar da decisão da Organização Mundial da Saúde (OMS), que decretou o fim da emergência global para a covid-19, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, vai fazer no domingo 7 um pronunciamento em cadeia nacional de televisão para falar que a doença não acabou e incentivar a vacinação.

A fala da ministra terá o mesmo teor das declarações feitas em Porto Alegre (RS), na sexta-feira 5, depois que a OMS decretou o fim da emergência, em vigor desde janeiro de 2020. Ela vai dizer que apesar da decisão da agência das Nações Unidas, o vírus continua circulando e as pessoas devem se vacinar contra a covid.

“O fim da declaração de emergência não significa o fim da circulação da covid-19. Por isso, a vacinação segue como ação fundamental. Precisamos da mobilização de todos para ampliar a cobertura vacinal e combater a desinformação que questiona a segurança e a eficácia dos imunizantes”, disse Nísia, na sexta-feira, em evento na capital gaúcha.

O presidente Lula fez postagem com o mesmo teor. “Apesar do fim do estado de emergência, a pandemia ainda não acabou. Tomem as doses de reforço e não deixem de ter o esquema vacinal sempre completo. E o governo federal irá incentivar a saúde, ciência e pesquisa no nosso país. Irá atuar para preservar vidas”, escreveu o presidente, no Twitter.

O fim da emergência global de covid-19

Tedros Adhanom Ghebreyesus, presidente da OMS | Imagem: Reprodução/YouTube/World Health Organization

A decisão da OMS foi tomada depois de uma série de 15 encontros periódicos para analisar o cenário global do vírus. “O Comitê de Emergência se reuniu pela 15ª vez e me recomendou que eu declarasse o fim da emergência de saúde pública de interesse internacional. Eu aceitei esse conselho. É, portanto, com grande esperança que declaro o fim do covid-19 como uma emergência de saúde global”, declarou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De acordo com a OMS, de março de 2020 até agora, o mundo registrou 765 milhões de casos e quase sete milhões de mortes em decorrência da infecção por coronavírus. As primeiras variantes do vírus Sars-CoV-2 (Alfa, Gama e Delta) provocaram ondas com altos números de mortes em diversos países, incluindo o Brasil.