Netflix recebe nova notificação do Procon

No Estado de São Paulo, o Procon novamente notificou a empresa de streaming Netflix com um pedido de informações sobre o compartilhamento de senhas nas plataformas da empresa. Esta é a segunda notificação judicial enviada à empresa norte-americana de entretenimento.

Na semana passada, a Netflix informou que os seus clientes receberiam e-mails sobre a mudança no modelo de cobrança pelos serviços de streaming. O compartilhamento da conta com uma pessoa de fora de residência, por exemplo, passará a custar uma taxa de R$ 12,90.

Nessa quinta-feira 1º de junho, representantes da Netflix e servidores do Procon-SP encontraram-se para uma reunião na qual a empresa apresentou informações sobre as mudanças. Insatisfeito, o Procon decidiu solicitar informações complementares àquelas apresentadas pela empresa durante o encontro. Rodrigo Tritapepe, diretor de Atendimento e Orientação ao Consumidor do Procon-SP, afirmou que as novas informações são necessárias para completar a posição do órgão de defesa do consumidor sobre o caso.

No Estado de São Paulo, o Procon novamente notificou a empresa de streaming Netflix/Logo da Netflix. Imagem: Netflix/Divulgação

Quando a Netflix vai responder?

Segundo o Procon-SP, a empresa de streaming tem até a próxima quarta-feira 7 de junho para responder à fiscalização. Tritapepe disse: “Solicitamos e já recebemos informações preliminares da Netflix sobre o assunto. Após nossa análise, nós requisitamos uma reunião presencial com o fornecedor para esclarecimento das informações recebidas e, com base nos relatos dos consumidores, houve uma solicitação para complemento dessas informações”.

O diretor do Procon-SP disse ainda que “diante das novas respostas, serão avaliadas as providências que devem ser adotadas pelo órgão e possíveis indicações de providências ao fornecedor visando a uma melhor orientação do consumidor”.

Com as suas mudanças de política, a Netflix tem como objetivo inibir o compartilhamento de senhas. Segundo a empresa, mais de 40% de seus usuários em todo o mundo compartilham senhas com não assinantes.