No Rio de Janeiro, passagem de metrô sobe para R$ 6,50

A partir desta segunda-feira, 4, os usuários do metrô na cidade do Rio de Janeiro vão pagar uma nova tarifa: R$ 6,50. Antes do reajuste, na noite de ontem, os passageiros desembolsavam R$ 5,80 para usar o serviço.

O Executivo previa aumento da tarifa para R$ 6,80, por causa de determinação da Agência Reguladora dos Serviços de Concessão. Contudo, depois de negociações entre o Metrô Rio e o governo, houve redução de 30% no valor.

De acordo com o Estado do Rio de Janeiro, o reajuste será convertido em investimentos nas estações metroviárias. Cerca de R$ 100 milhões serão destinados para reforçar a qualidade e a segurança da operação, com novos trilhos, estações elétricas com maior qualidade, entre outros.

Ainda segundo o governo, o objetivo é reduzir o porcentual de reajuste da tarifa nos próximos anos, uma vez que o Índice Geral de Preços do Mercado tem acumulado altas expressivas por conta da inflação.

Nas redes sociais alguns usuários mostraram descontentamento com o novo reajuste. “É o fim”, disse um dos internautas.

O metrô estar R$ 6,50 é o fim. Não tenho nem tweet para esse obscenidade. Está inviável viver no Brasil. Inviável! — Perillo (@augustoperillo) April 4, 2022

