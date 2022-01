No RJ, chuvas deixam 1,5 mil pessoas sem casa

Fortes chuvas deixam moradores sem casa no Rio de Janeiro | oto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro

As fortes chuvas, que atingem o Estado do Rio de Janeiro desde a sexta-feira 7, já deixaram mais de 1,5 mil pessoas sem casa. Segundo um balanço publicado nesta segunda-feira, 10, pela Secretaria Estadual de Defesa Civil, 1,2 mil pessoas deixaram suas casas e foram se hospedar na casa de amigos e familiares e outras 300 estão dependendo do poder público para encontrar abrigo.

A equipe do Corpo de Bombeiros atendeu mais de 200 chamadas decorrentes da chuva, em 22 municípios do Estado. As regiões norte e noroeste fizeram a maioria dos pedidos, em razão dos transbordamentos que aconteceram em cinco rios.

Na região serrana do Rio Janeiro, foram registrados deslizamentos, alagamentos, interdições de vias, quedas de muros e árvores nos municípios: Carmo, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Cordeiro, São Sebastião de Alto, Cantagalo, Macuco e Trajano de Moraes.

Em Mendes, cidade localizado no sul do Estado, também aconteceram deslizamento de terra e obstrução de via. Na zona metropolitana, há registros de deslizamentos, desabamentos, quedas de árvores e quedas de muros em Niterói e Cachoeiras de Macacu.

Mesmo sem novo balanço, o número de desalojados e desabrigados pode aumentar porque cada prefeitura está divulgado os próprios dados atualizados sobre ocorrências.