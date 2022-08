O Judiciário brasileiro é o mais caro do mundo

Marina Helena, economista e candidata a deputada federal por São Paulo pelo partido Novo, foi a convidada do programa As Liberais desta semana.

Entre vários assuntos, Marina falou sobre os custos do Judiciário brasileiro. “A gente tem o Judiciário mais caro do mundo, ele custa 1,3% do nosso PIB. Se a gente pega outros países, a gente está falando de 0,2% do PIB, 0,3%; a gente gasta quatro vezes mais”.

A economista também criticou a qualidade da Justiça brasileira: “A gente está entre os piores países… E eu digo, o Brasil não tem justiça, porque se uma lei é interpretada de duas maneiras por dois juízes diferentes, não tem certo ou errado, não tem lei”.

