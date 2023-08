O mês de setembro será marcado por chuvas; confira a previsão completa

No mês de setembro, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as regiões Norte e Nordeste do país terão chuva próxima ou ligeiramente abaixo do esperado para o período; já para as regiões Centro-Oeste e Sudeste, a previsão é de predomínio das chuvas próximo à média histórica. Confira a previsão do tempo completa para setembro.

Norte e Nordeste

No interior da região Nordeste e no zona lesta da região amazônica, de acordo com a previsões, os volumes de chuva deverão ser inferiores a 40 mm. Já na costa do Nordeste e também na região Norte do Brasil, precipitações com volumes acima de 50 mm poderão ser registradas.

Centro-Oeste e Sudeste

As regiões Centro-Oeste e Sudeste do país terão permanência de chuva nos limites da média histórica para o período. Valores abaixo de 60 mm poderão ser registrados. O destaque é para os Estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e a região sul de Minas Gerais, áreas nas quais os volumes previstos poderão ultrapassar os 70 mm.

No Sudeste, chuva dentro da margem histórica para setembro | Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Sul

Para a região Sul do Brasil, a previsão é de chuva acima da média sobre a maior parte dos três Estados. No mês de setembro, os meteorologistas preveem, para a região, volumes que podem superar os 140 mm. No entanto, em uma pequena localidade na área oeste da região brasileira, o volume de chuva esperado é ligeiramente abaixo da média histórica.

Temperaturas

No mês de setembro, as temperaturas deverão ficar acima da média em diversas regiões do Brasil. O destaque é para áreas dos Estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí e Mato Grosso, nas quais as temperaturas médias estarão acima dos 28ºC.

Já em algumas localidades do sul do Estado de Mato Grosso do Sul e também em diversas partes do Sul do Brasil os meteorologistas preveem temperaturas próximas ou ligeiramente abaixo da média para o mês de setembro.