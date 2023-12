O que é o chip da beleza, condenado por entidades médicas

Os chamados “chip da beleza” são prescritos como estratégia para o emagrecimento, tratamento da menopausa, antienvelhecimento, redução de gordura corporal, aumento da massa muscular e da libido.

Os implantes, contudo, não são aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso comercial e produção industrial.

+ Leia mais sobre Brasil em Oeste

De acordo com entidades médicas, os chips da beleza podem conter diversas substâncias, embora sejam compostos por testosterona ou por gestrinona, um progestágeno (hormônio) com efeito androgênico.

Junções entre o estradiol, oxandrolona, metformina, ocitocina, outros hormônios e NADH também são produzidas. Os implantes são manipulados, não têm bula ou informações corretas de farmacocinética, eficácia ou segurança.

+ Hospital atualiza estado de saúde de Claudia Alencar

A exceção é apenas o implante de etonogestrel, chamado de Implanon, aprovado como anticoncepcional.

Conforme os médicos, não há dose segura para o uso de hormônios para fins estéticos ou de performance, além de os efeitos colaterais poderem ser imprevisíveis e graves, com os riscos ultrapassando qualquer suposto benefício.

Diretor da Anvisa se reúne com entidades para tratar do uso de implantes, como o chip da beleza

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.

O uso dos implantes fez o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, receber sete entidades médicas, que pediram providências quanto ao uso indiscriminado de implantes hormonais no país.

As entidades pediram que a agência sanitária aprimorasse o controle do uso de esteroides anabolizantes e regulamentasse a manipulação de medicamentos apenas por meio da administração em que o medicamento foi registrado.

+ Vídeo: novo visual de Ratinho surpreende fãs nas redes sociais

As entidades que assinam o pedido são a Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e Sociedade Brasileira de Diabetes, Sociedade Brasileira de Urologia.

Com informações de Agência Brasil