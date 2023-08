O que se sabe sobre o acidente de ônibus com torcedores do Corinthians

Até o momento, o acidente do ônibus com torcedores do Corinthians neste domingo, 20, deixou sete mortos. O veículo capotou durante a madrugada, no quilômetro 525 da rodovia Fernão Dias, em Minas Gerais.

De acordo com testemunhas, o motorista do ônibus com torcedores do Corinthians teria gritado que perdera o controle dos freios do veículo, pouco antes de capotar. O acidente ocorreu por volta de 2h50, entre os municípios de Igarapé e Brumadinho.

“Estava quase todo mundo dormindo, mas algumas pessoas perceberam que ele estava correndo e os meninos da frente pediram para ele dar uma segurada”, disse ao portal G1 um sobrevivente que não quis se identificar. “O motorista falou que perdeu o freio. Nesse momento, foi um desespero, comecei a gritar para todo mundo acordar e o ônibus já capotou.”

O acidente do ônibus com os torcedores do Corinthians

A caravana do Vale do Paraíba estava em uma curva e se chocou contra um barranco antes de capotar. Ainda não há uma lista oficial de passageiros. Os bombeiros reportam 43 torcedores envolvidos no acidente. A Polícia Rodoviária Federal, por sua vez, lista 48 — mesmo número da Arteris, responsável pela administração do trecho.

Torcedores voltavam de um jogo no Mineirão | Foto: Reprodução/Redes Sociais

A área do acidente é uma descida de serra, em Minas Gerais. O ônibus com os torcedores voltava para o Estado de São Paulo, depois de uma partida entre Cruzeiro e Corinthians, em Belo Horizonte, no Mineirão. Os clubes empataram em 1 a 1.

O transporte foi contratado por uma subsede da Gaviões da Fiel do Vale do Paraíba, em São Paulo. O veículo levava os torcedores das cidades paulistas de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté e Pindamonhangaba.

Além dos 8 mortos, 27 passageiros foram encaminhados a hospitais e seis recusaram atendimento, informou o Corpo de Bombeiros. Ao todo, são 36 feridos.

Entre os mortos, quatro eram da torcida organizada Coringão Chopp e três eram da Gaviões da Fiel Vale do Paraíba.