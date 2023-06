Obra do Metrô revela sítio arqueológico em São Paulo

Uma equipe de pesquisadores que acompanha as obras da Linha 6-Laranja do Metrô encontrou um sítio arqueológico com quase mil peças históricas. Batizado de Lavapés, o local está abaixo das ruas Tamandaré e Pires da Mota, na Liberdade, no centro de São Paulo. A descoberta ocorreu em abril deste ano, mas foi divulgada na terça-feira 30, informou o jornal O Estado de S. Paulo.

Acredita-se que os fragmentos de louças, cerâmicas e vidros sejam dos séculos 19 e 20. Os cientistas avaliam se há relação com a cultura de pessoas negras que vieram morar na capital paulista.

Fragmentos encontrados no Sítio Lavapés | Foto: Reprodução/Sítio Lavapés/A Lasca

Local onde o sítio arqueológico foi encontrado

O nome Lavapés faz alusão ao ribeirão que passa pelo entorno do lugar e ao caminho histórico percorrido por tropeiros em direção à Serra do Mar.

O grupo A Lasca (responsável pelo monitoramento arqueológico das obras do consórcio Linha Uni) registrou o achado no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A Lasca quer ainda o “resgate emergencial” de novas peças.

Os achados estão em uma área de cerca de 600 metros quadrados, parte das obras do poço de ventilação VSE Felício dos Santos, a pouco mais de 1 quilômetro da última estação da Linha 6, a São Joaquim.

Depois da autorização do Iphan, o procedimento-padrão nesses casos é de novas escavações e a retirada de todos os artefatos, seguidos da liberação da obra, que vão continuar no local, com acompanhamento arqueológico.