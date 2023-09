As obras para a construção da linha 17-Ouro do metrô de São Paulo, que ligam o Aeroporto de Congonhas ao Morumbi, serão retomadas. Os trabalhos foram suspensos depois de o governo rescindir o contrato com o Consórcio Monotrilho Ouro (CMO).

A contratação da Agis Construção S.A. ocorrerá daqui duas semanas, em 11 de setembro. A partir desta data, a empresa terá 30 dias para retomar as obras, que estão 80% concluídas.

A previsão é que a construção demore mais 18 meses para ser finalizada.

Em maio, o metrô rescindiu unilateralmente o contrato com o Consórcio CMO, em virtude do descumprimento de cláusulas contratuais e por problemas que envolvem cronograma da construção. O consórcio ainda teve de pagar uma multa de R$ 118 milhões.

A construção da linha se arrasta desde 2011. Nos primeiros oito anos, foram feitas algumas estações e parte da via elevada. No entanto, atrasos na execução do projeto levaram ao rompimento do contrato com as empresas responsáveis.

Obras da linha 17 se arrastam desde 2011 | Foto: Reprodução/CMSP

O projeto deveria ser um legado da Copa do Mundo no Brasil. A promessa era de que a operação tivesse início em 2014.

Na licitação de 2000, o Consórcio CMO saiu vitorioso e se tornou o responsável por concluir 7 das 8 estações da Linha 17, além do Pátio Água Espraiada e da via elevada.

