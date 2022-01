Onça foge e visitantes são retirados de zoológico

Uma onça fugiu do recinto onde era mantida, no Zoológico de Brasília, na manhã deste sábado, 8. Pelo menos 20 visitantes tiveram que ser retirados do local.

Por volta das 9h, uma visitante avistou o animal solto e avisou aos funcionários, que tentaram resgatar o felino.

Segundo a administração do Zoológico, a suçuarana, também chamada de puma ou onça-parda, já foi localizada e está na área interna do espaço, “não oferecendo risco algum para a população do Distrito Federal”.

-Publicidade-

Biólogos pretendem usar dardos com injeções de anestésicos para conter a suçuarana e capturá-la em segurança. “A Fundação Jardim Zoológico ressalta ainda que o parque foi evacuado e está temporariamente fechado para a visitação até que a situação se normalize”, informou a nota.

A onça, de 4 anos, chegou ao Zoo de Brasília em 2018. Por ter sido criada sob cuidados humanos, segundo a administração, é um animal manso.