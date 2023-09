Onda de calor gera de quebra recordes de consumo de energia em setembro no Brasil

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) projeta que onda de calor em grande parte do Brasil afetará diretamente o consumo de energia elétrica no País. A estimativa da entidade é de aumento de 5,8% no consumo, com alta em todas as regiões.

Leia mais: “Onda de calor: São Paulo pode ter temperatura recorde no fim de semana”

Segundo boletim do órgão, o Norte terá alta mais expressiva, de 10,6%. O Sudeste e Centro-Oeste devem registrar aumento de 6,1%, seguidos pelo Nordeste, com 4,2%.

O Sul, que tem passado por um período de frio e de fortes chuvas, ocupa a última colocação, com 3,8%. O estudo compara este mês de setembro com o mesmo período no ano passado.

Nove estados brasileiros estão sob alerta vermelho neste domingo 24

Temperatura ultrapassou os 34ºC no sábado na capital paulista | Foto: Divulgação/Thiago Santana

Um dos fatores que mais estimula o consumo de energia é o uso de equipamentos como ar-condicionado.

Leia mais: “Alerta vermelho: onda de calor é ‘grande perigo’ para 11 estados mais o DF”

A cidade de São Paulo registrou 34,8ºC às 16h neste sábado 23, recorde na cidade em 2023. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na última sexta-feira, a temperatura havia sido de 34,7°C.

Até as 18h deste domingo, 24, nove Estados estão sob alerta vermelho, utilizado quando há grande perigo, com riscos à saúde.

Em relação à Energia Armazenada (EAR),a previsão é de que esta prossiga acima de 70% em três subsistemas para o fim deste mês. A EAR é a energia associada ao volume de água disponível nos reservatórios que pode ser transformado em energia.

A situação parece estar sob controle em função das chuvas que, além do calor, também são esperadas na primavera em várias regiões. A EAR mais elevada deve ocorrer no Sul (85,2%), à frente do Norte (73,7%), do Sudeste/Centro-Oeste (72,6%) e do Nordeste (67,2%).