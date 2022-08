Onde as pessoas vivem mais no Brasil é uma pergunta que intriga muita gente. A nova geração de brasileiros, por exemplo, está vivendo mais do que as anteriores. Ao longo dos anos, a expectativa de vida deu um salto no Brasil.

Em média, as mortes ocorriam aos 45,5 anos em 1940. Em 2019, esse número subiu para 76,6 anos, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São 3,8 anos a mais que os 72,8 anos estimados para a população Mundial pela Organização das Nações Unidas.

As projeções do IBGE mostram Santa Catarina como o Estado brasileiro com a melhor expectativa de vida: 80 anos, praticamente. A pior situação do país é verificada no Maranhão, 71,4 anos.

Em São Paulo, Estado com mais habitantes e o maior Produto Interno Bruto do Brasil, a projeção resulta em 78,9 anos. Essa média se repete no Distrito Federal e, no Rio de Janeiro, são 77 anos.

Os dados do IBGE também mostram que as mulheres vivem mais que os homens no Brasil. A média nacional da expectativa de vida delas chegou a 80 anos. Ao mesmo tempo, a deles está em 73,1 anos.

A pesquisa do IBGE também mostra a média da expectativa de vida a partir de cada idade em 2019, em comparação com o ano de 1940.