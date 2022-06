Integrantes do governo do Paraná falam sobre caso de Leandro Bossi | Foto: Albari Rosa/AEN

Criança foi vista pela última vez no litoral do Paraná, em 1992

O governo do Paraná informou nesta sexta-feira, 10, que uma ossada encontrada corresponde com o material genético de Leandro Bossi, criança desaparecida em Guaratuba, no litoral paranaense, em 15 de fevereiro de 1992, aos 7 anos. Para confirmação, a mãe do menino contribuiu geneticamente para a análise.

Em coletiva de imprensa, o secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, Wagner Mesquita, não deu detalhes sobre o local em que a ossada foi encontrada. O titular da pasta afirmou que a identificação ocorreu por causa do banco genético do Estado, que integra a Campanha Nacional de Coleta de DNA de Pessoas Vivas Sem Identificação, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

“A integração das forças de segurança e o trabalho em parceria com a União, além dos avanços tecnológicos, estão ajudando o Estado a responder casos complexos e que demandavam resposta”, afirmou Mesquita.

Banco genético foi crucial

Coordenador do Laboratório de Genética Molecular Forense da Polícia Científica, Marcelo Malaghini, perito responsável pelo caso, falou sobre a importância do Banco Genético para um desfecho como o de Leandro Bossi.

“O exame genético hoje traz uma segurança muito maior, comparada há 30 anos, quando foram feitas as primeiras análises”, disse. “Naquela época não havia laboratórios de polícia no Brasil, hoje temos um potencial em análises genéticas, principalmente com esta possibilidade.”

A partir de agora, o inquérito sobre o desaparecimento de Leandro Bossi será revisto. Atualmente, autoridades do Paraná investigam outros 26 casos de crianças desaparecidas no Estado.

Caso Evandro

No mesmo ano do desaparecimento de Leandro Bossi, em 6 de abril, desapareceu também o garoto Evandro Caetano, de 6 anos, no mesmo município. Ao contrário de Leandro, o corpo de Evandro foi encontrado em um matagal de Guaratuba, com órgãos arrancados e pés e mãos cortados.

Um grupo foi preso acusado de sequestrar Evandro para prática de “bruxaria”. Entre essas pessoas, estavam Celina Abagge, esposa do prefeito de Guaratuba, e a filha do casal, Beatriz Abagge.