‘Pai grávido’: Coringa engravida em novo quadrinho

Trecho do quadrinho Joker: The Man Who Stopped Laughing , lançado em 4 de janeiro de 2023, nos Estados Unidos | Foto: Reprodução

Destruir o Batman? Assaltar bancos? Negativo. A próxima missão do icônico Coringa será a maternidade. Isso porque o vilão da DC Comics engravida, na mais recente edição de um quadrinho a seu respeito, lançada em 4 de janeiro deste ano. Ainda não há previsão de a obra chegar ao Brasil ou ser traduzida.

A mãe da criança é a feiticeira Zatanna, que jogou uma maldição no Coringa, depois de ele propor casar-se com ela e constituir família, durante um confronto em um reservatório de Gotham, no qual a mulher frustra os planos do vilão de roubar a água do local. Zatanna nada gostou da ideia de ser par do rival do Batman. O encantamento, na verdade, era para ninguém ter um filho com o Coringa. A magia, contudo, deu errado e resultou na gravidez.

O quadrinho mostra o Coringa passando por todas as etapas da gestação, desde a barriga crescendo, às contrações e até o momento em que da à luz uma versão mirim dele próprio, o “Coringuinha”, por meio de um vômito. A personagem tem os mesmos trejeitos do pai e protagoniza uma série de episódios com ele. No desenho, o Coringa disse que a relação foi de “amor à primeira vista”.

