Paul McCartney faz 80 anos: Qual é a música do beatle mais executada no Brasil?

Hoje é dia de Paul McCartney apagar velinhas. O lendário integrante dos Beatles completa 80 anos neste sábado, 18 de junho, celebrando uma trajetória de longa contribuição para a música mundial. Para comemorar a data, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) publicou uma relação com as músicas mais executadas do astro no Brasil.

Paul McCartney tem 1.254 músicas e 3.175 gravações cadastradas no Brasil pelo Ecad. O estudo apontou as canções de sua autoria mais gravadas por outros intérpretes no país. Nesta categoria, a vitória é de “Yesterday” (veja a lista no final do texto).

Já no ranking das suas canções mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos, a primeira posição ficou com “Day tripper”, seguida por “Come together”. Todas as músicas das duas listas são de composição em parceria com John Lennon, integrante dos Beatles morto em 1980, em Nova Iorque.

No Brasil, Paul McCartney teve, nos últimos cinco anos, mais de 75% dos seus rendimentos em direitos autorais de execução pública musical provenientes dos segmentos de shows, rádio e TVs.

Os dividendos são garantidos no país por meio de contratos de representação firmados entre as associações brasileiras e estrangeiras.

Músicas mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos

1 – Day tripper

2 – Come together

3 – Hey Jude

4 – Help

5 – Yesterday

6 – Let it be

7 – A hard day’s night

8 – All my loving

9 – I want to hold your hand

10 – Ticket to ride

Músicas mais gravadas por outros intérpretes no Brasil

1 – Yesterday

2 – Eleanor Rigby

3 – Let it be

4 – Hey Jude

5 – Lucy in the sky with diamonds

6 – Blackbird

7 – And I love her

8 – Come together

9 – Michelle

A hard day’s night

10 – With a little help from my friends