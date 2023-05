Perereca brasileira surpreende cientistas

A Xenohyla truncata, uma perereca nativa do Brasil, é amante dos frutos cremosos e das flores ricas em néctar. Esse comportamento, incomum entre os animais da espécie, surpreendeu os cientistas.

“Nas noites quentes, as rãs de cor escura tomam as árvores em massa, disputando umas com as outras a oportunidade de mordiscar o fruto e chupar o néctar”, mostra artigo da revista Science. “No processo, as rãs ficam cobertas de grãos de pólen pegajosos — e podem polinizar as plantas também.”

É a primeira vez que um anfíbio é observado polinizando uma planta, segundo a publicação científica Food Webs.

“A maioria das espécies de rãs é carnívora na fase adulta”, disse Carlos Henrique de Oliveira Nogueira, principal autor do estudo, em entrevista ao site LiveScience. “Aqui, confirmamos o quão oportunista parece ser a Xenohyla truncata. Ela se alimenta de insetos e plantas.”

Perereca-comedora-de-frutos

Nogueira acrescenta que há outras rãs conhecidas por se alimentarem de partes de plantas. Mas essa espécie brasileira, popularmente chamada de perereca-comedora-de-frutos, é a única com uma dieta abrangente.

O estudo mostra que a Xenohyla truncata alimentou-se de diferentes partes da planta, consumindo frutos, estruturas florais e néctar. Ela reproduziu movimentos semelhantes aos de sucção durante o processo.

“Observamos grãos de pólen aderidos ao dorso da rã, o que a torna um potencial polinizador”, escreveu Nogueira. “A ingestão de néctar durante a estação reprodutiva pode beneficiar indivíduos sob alta demanda energética. Este é um exemplo único e notável de interações imprevistas entre anfíbios e plantas.”

De acordo com a Science, mais pesquisas são necessárias para confirmar que as rãs se juntaram ao grupo de polinizadores. “Isso foi incrível, e nos deixou com muitas perguntas que ainda precisam de respostas”, acrescentou Nogueira.

