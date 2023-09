Perigo: alerta laranja de tempestade no Rio Grande do Sul

Estado afetado por temporais e enchentes em decorrência da passagem de um ciclone extratropical no início do mês, o Rio Grande do Sul começa a semana com condições climáticas adversas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emite alerta laranja, que representa perigo de tempestade para boa parte do território gaúcho.

Conforme a previsão, vai chover muito sobre a metade sul gaúcha até as 10 horas de terça-feira, 12. A expectativa é de acumulados de até 100 milímetros por dia nesta parte do país.

O alerta laranja de tempestade para o Rio Grande do Sul conta com previsão de queda de granizo. Além disso, o perigo se dá pela ocorrência de ventos intensos. As rajadas, a saber, podem alcançar a velocidade de 100 km/h.

Dessa forma, o Inmet avisa que os problemas em decorrência do novo temporal deve afetar diretamente a produção agrícola local. Assim como provocar mais danos na parte de infraestrutura.

“Risco de corte de energia elétrica”, avisa o Inmet. “Estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.”

Diante do perigo com o alerta laranja de tempestade no Rio Grande do Sul, o Inmet lista as seguintes orientações para a população gaúcha:

não se abrigar debaixo de árvores;

não estacionar em locais próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e

se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Previsão além do perigo com alerta laranja de tempestade no Rio Grande do Sul

Chuvas persistem em parte do país | Foto: Reprodução/Freepik

O alerta laranja para tempestade no Rio Grande do Sul não é o único aviso da vez por parte do Inmet. Há alertas amarelos, de perigo potencial, para chuvas intensas, vendaval e ventos costeiros.

São dois avisos sobre chuvas intensas. O primeiro abrange áreas do oeste de Roraima e do noroeste do Amazonas. O segundo pega áreas amazonenses, além do Acre, de Roraima e parte de Mato Grosso.

Em ambos os casos, os destaques são os mesmos. Nas áreas dos dois alertas, o acumulado de chuva deve chegar a 50 mm até as 10 horas desta segunda-feira, 11. Ventos de até 60 km/h devem ser registrados no período.

Também com previsão de ocorrer até as 10 horas de hoje, a ventania terá vez no Nordeste. Para a faixa litorânea do Ceará e do Rio Grande do Norte, o Inmet diz que haverá ventos costeiros, que poderão, conforme a previsão, movimentar dunas sobre construções na orla.

Por fim, há o alerta amarelo para vendaval sobre boa parte sertão nordestino. De acordo com a meteorologia, rajadas de até 60 km/h vão ocorrer até as 10 horas de hoje. Nesse sentido, há o baixo risco de galhos de árvores caírem na região.

Mapa do Brasil com os alertas meteorológicos da vez — 11/9/2023 | Foto: Reprodução/Inmet

