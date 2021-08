PF apreende R$ 500 mil na bagagem de passageiro que embarcava em Congonhas

A Polícia Federal informa que abriu investigação para apurar a origem do dinheiro | Foto: Reprodução/Mídias Sociais

A Polícia Federal (PF) apreendeu na última quinta-feira, 26, R$ 500 mil escondidos em caixas de papelão na bagagem de mão de um passageiro que embarcava no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O dinheiro foi encontrado durante a inspeção por raio-X.

De acordo com a PF, o passageiro disse inicialmente que não sabia a quantidade de dinheiro que estava em sua bagagem. Depois, confirmou aos policiais que carregava R$ 1,4 milhão nas malas.

“Em virtude da dúvida sobre a origem lícita do numerário, o montante foi apreendido pela Polícia Federal”, explicou a corporação. “Todavia, durante a contagem, foi constatado que a soma era de R$ 505 mil, contrariando as versões do passageiro.”

A PF informa ter aberto investigação para apurar a origem do dinheiro. Em caso de irregularidade, o passageiro poderá responder, entre outros crimes, por lavagem de dinheiro.

O transporte de dinheiro em espécie, independentemente da quantia, não é crime, desde que a origem possa ser comprovada.

