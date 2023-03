PF desarticula grupo que enviou 17 toneladas de cocaína à Europa

A Polícia Federal (PF), em conjunto com a Receita Federal, e agências de cooperação da Europa e do Paraguai, deflagrou a Operação Hinterland, nesta quinta-feira, 30, para combater o tráfico internacional de drogas da América do Sul para a Europa.

Durante dois anos de investigação a polícia comprovou que a quadrilha movimentou 17 toneladas de cocaína que tinham como destino a Europa. A PF informou que no período apreendeu 12 toneladas da droga.

A ação policial cumpriu mais de 530 ordens judiciais, entre mandados de prisão preventiva, busca e apreensão, sequestros de bens e bloqueios de contas bancárias. Segundo a PF, as medidas adotadas vão descapitalizar a organização criminosa. A expectativa é de que os valores bloqueados das contas dos investigados cheguem a R$ 3,8 bilhões.

O alvo principal é uma organização criminosa que se utiliza de duas empresas de logística marítima sediadas nos portos de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e Itajaí, Santa Catarina.

No Brasil, os policiais cumpriram 17 mandados de prisão preventiva e 37 de busca e apreensão, em cinco Estados brasileiros e na cidade de Assunção, no Paraguai.

A Operação Hinterland teve início em 2021, depois da apreensão de 300 quilos de cocaína na cidade de Hamburgo, na Alemanha, provenientes do Porto de Rio Grande. As investigações revelaram que a droga era produzida na Bolívia, transportada para o Brasil por um fornecedor paraguaio e entrava no país por Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Posteriormente, era transportada em caminhões até o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e armazenada nas próprias empresas da organização criminosa.

A cocaína era inserida em cargas regulares com a intervenção e coordenação da alta administração das empresas de logística, sem o conhecimento dos contratantes e proprietários das cargas lícitas. O objetivo era utilizar insumos que pudessem mascarar a droga quando submetida aos controles alfandegários.

Já no continente europeu, o grupo comprador da droga furtava a parte da carga regular que continha a cocaína para distribuição em diversos países.