PF inaugura centro de combate a grupos criminosos violentos no Rio de Janeiro

A Polícia Federal (PF) inaugurou nesta quinta-feira, 29, um centro de inteligência para mapear as áreas de atuação de grupos criminosos violentos no Estado do Rio de Janeiro. Segundo a instituição, o objetivo é desarticular as estruturas organizacionais das quadrilhas por meio da prisão de lideranças e apreensão de bens adquiridos nos delitos praticados.

O Centro Integrado de Investigações e Operações de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro — Missão Redentor vai receber meios e equipamentos para realizar os trabalhos de investigação, interceptação, monitoramento e processamento das informações obtidas. A operação é de caráter permanente e terá um grupo de policiais especializados na área de inteligência.

