PF investiga policiais envolvidos em esquema de câmbio ilegal

Três policiais militares do Rio Grande do Sul estão sendo investigados pela Polícia Federal (PF) por suspeita de participação em um esquema de cambistas ilegais na fronteira entre Brasil e Uruguai.

De acordo com as apurações, os cambistas investigados atuavam no mercado financeiro paralelo, utilizando contas bancárias de terceiros e bens registrados em nome de laranjas. Durante o período de 2019 a 2022, estima-se que os suspeitos tenham movimentado cerca de R$ 2 milhões relacionados à prática de evasão de divisas.

publicidade

Operação Fora da Linha

A PF deflagrou a operação contra os suspeitos de participação no esquema na terça-feira 20. Os agentes cumpriram cinco mandados de prisão temporária contra os cambistas, sete mandados de busca e apreensão em endereços dos investigados e em empresas de câmbio, além de bloquear contas bancárias e apreender veículos.

Os policiais militares estão sendo investigados por realizar a escolta armada dos valores, garantir a segurança nos locais de câmbio e monitorar possíveis investigações contra os criminosos.

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que participou da operação, afastou imediatamente os três policiais militares suspeitos de suas funções.

Pena dos crimes

Foto: Divulgação/Polícia Federal

Os crimes investigados nesta ação incluem evasão de divisas, operação de câmbio não autorizada, corrupção e associação criminosa. A soma das penas para esses delitos pode chegar a 30 anos de prisão.