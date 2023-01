O procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras, autorizou a participação de procuradores da República lotados em unidades do Ministério Público Federal (MPF) nas audiências de custódia de manifestantes presos durante os protestos em Brasília, no domingo 8.

No caso dos 15 membros do PGR lotados no Distrito Federal, a designação prevê atuação em apoio aos dois procuradores naturais do caso também nos desdobramentos e nas investigações relacionadas aos episódios de violência. Duas notícias de fato foram instauradas no âmbito do MPF no Distrito Federal sobre os atos ocorridos no domingo.

A determinação do PGR sobre os manifestantes atende a um pedido formulado por Pablo Coutinho Barreto, procurador da República. “O reforço na equipe vai agilizar esse trabalho, que deve ocorrer de forma imediata em Brasília”, informou o MPF, em nota, acerca do caso.

-Publicidade-

Os manifestantes foram encaminhados pela Polícia Civil para o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, no caso dos homens, e para a penitenciária feminina do Distrito Federal, onde aguardam a audiência de custódia, que avaliam formalidades do processo de prisão. A Polícia Civil do Distrito Federal confirmou ontem que 300 pessoas foram presas em decorrência dos protestos em Brasília.