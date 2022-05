Pix: crimes aumentam 200% em São Paulo

Os crimes envolvendo o Pix — pagamento eletrônico instantâneo — aumentaram 200% no Estado de São Paulo no primeiro trimestre de 2022. Foram mais de mil registros de transferências não autorizadas na plataforma nesse período. De janeiro a março do ano passado, houve quase 400 ocorrências do tipo.

Os dados foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação junto à Secretaria de Segurança Pública e divulgados pela CNN Brasil, na sexta-feira 13.

Essa situação vem acompanhada do aumento nos roubos e furtos de celulares no Estado. Nos dois primeiros meses do ano, foram 60 mil denúncias, alta de 6% em relação a 2021.

-Publicidade-

O Pix foi lançado pelo Banco Central em novembro de 2020. No início deste mês, bateu um recorde de utilização, com mais de 73 milhões de operações com a ferramenta. Cada uma delas movimentou, em média, cerca de R$ 580. Desse modo, o total chegou a pouco mais de R$ 40 bilhões.

Em março, o número de transações mensais alcançou quase 2 bilhões. Desde o lançamento do Pix até março deste ano, foram registradas quase 5 mil ocorrências de crimes com a plataforma só em São Paulo.

Leia também: “O terror na tela do celular”, reportagem publicada na edição 81 da Revista Oeste