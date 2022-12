PM desativa explosivo perto do Aeroporto de Brasília

A Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) informou, na tarde deste sábado, 24, que desativou o artefato explosivo encontrado dentro de um caminhão de combustível na via que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília.

Segundo a corporação, o motorista do veículo percebeu que uma caixa com o objeto explosivo havia sido colocada dentro do veículo. O artefato foi retirado pelo esquadrão antibombas e desativado no local. O material foi entregue à Polícia Civil, segundo os responsáveis pela operação.

A PMDF havia informado que, inicialmente, ocorreram duas pequenas explosões. Os oficiais acreditavam que haviam bananas de dinamite com temporizador no caminhão. Para comprovar a tese, será necessária uma perícia.

O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-BA), acompanhou a ação dos policiais. “Estamos acompanhando as apurações sobre suposto artefato explosivo encontrado em Brasília na manhã deste sábado”, informou, mais cedo, o comunista. “Teremos mais informações oficiais em breve.”

Mais tarde, Dino disse que há “emulsão de pedreira” no material encontrado no caminhão. Trata-se de uma espécie de explosivo que costuma ser usado por mineradoras em escavações. “Os exames periciais, assim como as investigações, estão sendo executadas pela Polícia Civil do Distrito Federal”, comunicou, no Twitter. “A equipe de transição está acompanhando.”