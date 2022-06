Podcast da Oeste estreia com Luciano Hang

Estreia nesta segunda 13 o OesteCast, o primeiro podcast da revista Oeste. Nosso primeiro convidado é um dos mais importantes empresários do Brasil, Luciano Hang. Hang falou sobre sua cadeia de lojas espalhadas por 22 estados do Brasil, sobre a sucessão familiar de suas empresas e, seu passado difícil em Brusque. Como não podia faltar, comentou sobre seu ativismo político e revelou seus planos para 2023. Aproveitou para apresentar a roupa nova do “velho da Havan”, apelido que Luciano aceitou sem qualquer problema.

O primeiro OesteCast é apresentado por Dagomir Marquezi, Vida Vlatt e Paula Leal, editora do site de Oeste. Inscreva-se no nosso canal.