Polícia desmente boatos, e buscas por menino desaparecido no Rio de Janeiro continuam

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC-RJ) desmentiu os boatos que circularam nas redes sociais na tarde deste sábado, 6, sobre a possível aparição do menino Édson Davi Silva Almeida, de 6 anos.

Nos vídeos compartilhados no Twitter/X, é possível ver duas crianças e dois adultos numa lanchonete do McDonald’s. Um dos pequenos seria Édson Davi. Contudo, a PC-RJ negou a história. Agora, a corporação segue atrás do garoto.

O sumiço do menino

Polícia Civil indica contatos para quem tiver informações sobre o menino que desapareceu na Barra da Tijuca | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela Polícia Civil mostram Édson Davi andando sozinho, entre 15h56 e 15h59 da quinta-feira 4. Ele foi visto pela última vez naquele dia, enquanto brincava na areia com outras crianças. O pai do menino, Édson dos Santos Almeida, disse que os garotos estavam acompanhados de um homem.

O pai afirma que fechava a conta de dois clientes e quando então foi falar com o filho e notou que ele tinha desaparecido. Nessa imagens às 15h58 o garoto aparece sozinho andamento pelo calçadão, bem próximo ao local de trabalho do pai (segue) pic.twitter.com/L4twhzbQWn — Diego Sangermano (@disangermano) January 5, 2024

Na ocasião, o menino de 6 anos acompanhava o pai, que trabalha como barraqueiro. Não há confirmação de que o homem dos vídeos seja o mesmo que acompanhava as crianças.

Pouco tempo depois o garoto volta, fala com um homem que trabalha em um quiosque e retorna à areia. Essas são as últimas imagens do menino Edson registradas pelas câmeras. (segue) pic.twitter.com/ceGr74i2xq — Diego Sangermano (@disangermano) January 5, 2024

O pai disse que o filho fez um lanche às 15h30 e depois ficou brincando com outras duas crianças do lado de fora da barraca. Almeida disse que sentiu falta do filho enquanto fechava a conta de alguns clientes.

Mais recente imagem de Édson Davi na praia | Foto: Reprodução/Redes Sociais

O último vídeo feito pelo pai de Édson Davi mostra o menino dentro da barraca. Ele aparece sorrindo e vestia uma blusa térmica preta. Almeida também disse que o filho era uma criança obediente.

“Qualquer coisa que eu falava, ele obedecia e não ia com outras pessoas”, disse o pai. “Atrás da barraca tem uma lona que não dava para ver ele. Ele estava brincando e dali sumiu. Fui sentir falta umas 16h30.”

Almeida também disse que o filho nunca tinha se afastado da barraca. Em depoimento à polícia, o pai disse que Édson Davi chegou a pedir para ir ao calçadão. Ele não autorizou, e o menino ficou brincando ao lado das duas crianças que aparentavam ter 7 anos.

De lá para cá, este é o terceiro dia de buscas pelo garoto.

