Polícia encontra 30 vídeos de estupro coletivo contra adolescente

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) encontrou ao menos 30 vídeos do estupro coletivo contra uma adolescente de 15 anos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no fim de semana.

As imagens foram gravadas e compartilhadas do celular de um rapaz de 16 anos na última sexta-feira, 3, de acordo com o portal g1. A adolescente afirma ter sido vítima de estupro coletivo por dois homens, de 20 e 22 anos. A polícia ainda apura se um menor de idade também participou.

A adolescente afirma que só descobriu que foi vítima de estupro coletivo depois de ver um vídeo do crime na presença de suas duas irmãs. Ela estava desacordada quando foi estuprada, conforme as imagens do vídeo.

Possível envolvido em estupro coletivo chamou ato de “brincadeirinha”

A adolescente disse que participou de desafios envolvendo o consumo de bebidas alcoólicas, e que acredita ter sido dopada durante eles | Foto: Reprodução/TV Globo

A adolescente disse que participou de desafios envolvendo o consumo de bebidas alcoólicas, e que acredita ter sido dopada durante eles. O vídeo também mostra um dos estupradores batendo em seu rosto, enquanto ela está inconsciente.

A polícia ainda não prendeu os suspeitos. Dois telefones celulares, de adolescentes de 16 e 17 anos, foram apreendidos. Na segunda-feira 6, três adolescentes, de 15, 16 e 17 anos, prestaram depoimento na 58ª Delegacia de Polícia (DP) da Posse.

Um dos rapazes que teria participado do estupro chamou o ato de “brincadeirinha”. Mas o caso foi transferido, e agora está com a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu.

Três dias depois do estupro, a adolescente foi levada para fazer um exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML) de Nova Iguaçu.

Mônica Areal, delegada titular da Deam, disse que a menina será ouvida mais uma vez, na presença de um profissional especializado em depoimento especial de menores vítimas de abuso sexual.