Polícia encontra ‘mendigo gato’

A polícia encontrou no centro do Rio de Janeiro, neste sábado, 19, o ex-modelo Rafael Nunes Silva, conhecido como “mendigo gato”. Em 2012, uma foto de Silva viralizou nas redes sociais, quando ele morava nas ruas de Curitiba (PR). Na ocasião, decidiu voltar a ter uma vida normal e se casou com a jornalista Clarissa Couro. O relacionamento, contudo, durou apenas oito anos.

Silva estava desaparecido desde 28 de fevereiro. Clarissa comunicou o sumiço dele às autoridades e fez um apelo nas redes sociais. Encaminhado à delegacia na manhã de hoje, Silva, porém, disse não querer voltar para casa, mas, sim, permanecer nas ruas.

Clarissa acredita que o “mendigo gato” decidiu sair de casa, em virtude de recaídas que teve com drogas, apesar de ter passado um tempo em uma clínica de reabilitação.

Sumiço do mendigo gato

Foto mais recente de Rafael Silva, em fevereiro de 2023 | Foto: Reprodução

Ao portal UOL, Clarissa contou que percebeu que o ex-marido não estava bem no último dia em que se viram. “Ficamos juntos por oito anos, eu o conheço”, disse. “Mas fiquei achando que ele iria voltar, como sempre. Só que depois de quase 15 dias, ele não deu sinal. Comecei a estranhar porque ele sempre ligava, mesmo quando estava em clínicas.”

Silva mudou-se do Paraná para o Rio, após de casar com Clarissa. Juntos, ambos têm dois filhos, um de quatro anos e outro, oito. Embora divorciados, Clarissa e Silva eram amigos.

