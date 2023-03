Polícia Militar amplia patrulha no centro de São Paulo

A ação vai reforçar o efetivo nas ruas do centro da capital, para combater furtos e roubos | Foto: Divulgação/PM

A Polícia Militar (PM) de São Paulo desencadeou nesta terça-feira, 28, uma nova fase da Operação Impacto, no centro da capital paulista. O objetivo da ação é combater a incidência criminal e reduzir os indicadores na região, principalmente roubos e furtos.

De acordo com a PM, cerca de 270 policiais de diferentes unidades apoiam a ação. Nos próximos dias, vários pontos da região central vão receber o reforço de mais de 50 policiais de moto e 30 viaturas. As equipes do Batalhão de Ações Especiais (Baep) e das Forças Táticas também vão atuar nas ruas e avenidas da região.

Na semana passada, o governador Tarcísio de Freitas disse que a intenção é manter esse policiamento constante em bairros do centro, inclusive, com a possibilidade de instalar um batalhão de moto dedicado para o patrulhamento. “É para a gente ter mais velocidade e uma pronta resposta. Então, vamos aumentar o efetivo policial no centro, para endurecer contra a criminalidade”, disse o governador.

Roubos e furtos caem em São Paulo

O Estado de São Paulo registrou queda de mais de 30% nos roubos de celular em janeiro e fevereiro de 2023. O avanço tem como referência o mesmo período do ano passado. Quase 28 mil roubos de aparelhos foram verificados nos primeiros dois meses de 2022, enquanto apenas 18,5 mil neste ano.

Os furtos também reduziram mais de 20% em 2023, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram aproximadamente 25 mil casos em 2022, contra pouco mais de 19 mil neste ano. Os dados foram divulgados em 25 de março pela Secretaria de Segurança Pública.