Luiz Andemberg Virgílio Ferreira, um dos líderes de uma facção ligada ao Comando Vermelho, foi preso na quarta-feira 5. Conhecido como “Berg Coringa”, o criminoso estava foragido desde 2020. O traficante estava escondido em uma casa, dentro da favela, no complexo do Lins, na zona norte do Rio de Janeiro.

De acordo com investigações, Berg Coringa é acusado de tráfico de drogas, roubo e homicídio. Ele integra o Conselho do Sindicato do Norte, facção aliada do Comando Vermelho, que tem envolvimento direto nos ataques no Rio Grande do Norte.

A ação foi liderada por agentes da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil.

Outro líder do tráfico foi preso na segunda-feira: Andreza Cristina Lima Leitão, conhecida como “Bibi perigosa “. A criminosa integra uma facção que controla o tráfico no Rio Grande do Norte.

Ela vivia no Rio de Janeiro desde 2020. Sua prisão ocorreu nas imediações de um shopping, no bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio.