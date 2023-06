Polícia prende mais um suspeito de envolvimento em ataque a escola no Paraná

A Polícia Civil do Paraná prendeu nesta segunda-feira, 26, o quinto suspeito de envolvimento no ataque a uma escola pública em Cambé, no norte do Estado, em 19 de junho. A prisão foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública.

Em nota enviada à imprensa, a secretaria apenas informou que o suspeito detido tem 39 anos e foi encontrado em Rolândia, município vizinho de Cambé. Como de praxe nesse caso, o nome do homem preso nesta segunda não foi divulgado pelas autoridades.

“Assim que o inquérito for concluído e encaminhado ao Poder Judiciário, a Polícia Civil do Paraná vai apresentar a dinâmica dos fatos e o motivo das prisões”, afirmou a Secretaria de Segurança Pública.

Este é o terceiro suspeito do envolvimento no ataque ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody que acaba preso em Rolândia. Na última semana, um homem de 35 anos e outro de 21 foram presos na mesma cidade do norte do Paraná. Além disso, um suspeito, de 18 anos, foi preso em Gravatá (PE).

O assassino foi preso horas depois do ataque. Ele, que também não teve o nome revelado pela polícia, foi encontrado morto na prisão. Os estudantes Karoline Verri Alves, de 17 anos, e Luan Augusto, de 16 anos, foram assassinados por ele.

O ataque a escola de Cambé

Fachada do colégio onde dois estudantes foram assassinados | Foto: Reprodução/Google Maps

Na manhã de 19 de junho, um ex-aluno, de 21 anos, do Colégio Estadual Professora Helena Kolody se dirigiu até à secretaria da unidade, onde alegou que precisava retirar uma cópia de seu histórico escola. Ele, porém, invadiu salas de aula e começou a efetuar disparos. O assassino foi contido por Joel de Oliveira, um prestador de serviços de 62 anos que entrou no local depois de ouvir os tiros.

