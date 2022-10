Por que o número de mamografias ainda é baixo no Brasil?

A obstetra, mastologista e ginecologista Yedda Reis foi a convidada do programa As Liberais da semana passada para falar sobre a conscientização do outubro rosa, mês de prevenção e combate ao câncer de mama.

Hoje são realizadas cerca de 5 milhões de mamografia por ano no Brasil. Segundo a médica, esse número ainda é relativamente baixo: “Ele representa ao redor de 60% a 70% da nossa meta para a realização de mamografias”.

A médica ainda explica os motivos da baixa adesão feminina na realização do exame. ” O primeiro motivo, que é isso que estamos tentando fazer aqui hoje, é educar as pessoas e mostrar a importância para que elas busquem um serviço de saúde, para a realização do exame. Então a gente tem um desconhecimento por uma parte da população.

