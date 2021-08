Postos de São Paulo sofrem com falta de vacina da AstraZeneca para 2ª dose

Cerca de 70% dos postos de vacinação da cidade de São Paulo registraram falta de doses suficientes da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca para a segunda aplicação, informa o jornal Agora SP. Na manhã desta sexta-feira, 13, o problema era enfrentado por pelo menos 428 dos 610 locais de imunização na capital paulista, de acordo com dados disponibilizados pelo site “De Olho na Fila”, da prefeitura.

A falta das segundas doses da AstraZeneca foi registrada em todas as regiões de São Paulo — tanto em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) quanto em postos de drive-thru ou megapostos. Em alguns deles, inclusive, também não havia segundas doses da CoronaVac e da vacina da Pfizer.

Em nota divulgada no início da tarde, a Secretaria Municipal de Saúde da capital confirmou o recebimento, na noite anterior, de 451.990 doses de vacinas contra a covid-19: 251.990 da CoronaVac e 200 mil da AstraZeneca.

“Na manhã desta sexta, as doses já foram para os postos de armazenamento e distribuição de imunobiológicos da capital e, em seguida, separadas e enviadas às unidades de saúde, para o reabastecimento”, anunciou a pasta. “A secretaria esclarece que realiza o remanejamento entre as unidades do município, para garantir a vacinação nos territórios e resolver eventuais desabastecimentos causados pela alta adesão em regiões específicas.”

