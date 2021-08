‘Potencial violação’ da regra antidoping tira brasileira da Olimpíada

Ainda não há informação sobre qual substância ou medicamento proibido teria sido detectado no exame de Tandara

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou nesta sexta-feira, 6, que a jogadora Tandara, da seleção de vôlei, está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio por supostamente ter violado as regras antidoping da competição. A atleta foi submetida a um exame no dia 7 de julho, no centro de treinamento da entidade, em Saquarema (RJ).

Em nota, o COB informou que foi notificado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) sobre a suspensão provisória da atleta. Tandara retornará ao Brasil ainda hoje. Em um comunicado divulgado nas redes sociais, a assessoria da jogadora do Brasil afirmou que ela está “trabalhando em sua defesa” e “só se manifestará após a conclusão do caso”.

O COB não informou qual seria o tipo de violação às regras antidoping nem qual substância ou medicamento proibido teria sido detectado no exame de Tandara. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) lamentou o episódio e afirmou que “aguarda os resultados dos trâmites processuais, cujo conteúdo é de caráter particular da atleta e confidencial”.

A seleção brasileira feminina de vôlei segue com sua participação nos Jogos Olímpicos e enfrenta a Coreia do Sul nesta sexta-feira, às 9 horas (pelo horário de Brasília), pela semifinal da competição. Se vencer, o time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães disputará a medalha de ouro com os Estados Unidos.

