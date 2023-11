O povo volta às ruas

Milhares de pessoas se reúnem neste domingo, 26, na Avenida Paulista, região central de São Paulo. Os manifestantes protestam contra os abusos do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela defesa do Estado Democrático de Direito.

A multidão se concentra em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp). Os manifestantes ocupam todas as faixas nos dois sentidos da Avenida Paulista, no trecho entre as ruas Itapeva e Peixoto Gomide.

Minuto de silêncio por Clezão

O movimento Nas Ruas colocou um trio elétrico no local, de onde discursaram parlamentares e representantes da sociedade civil. A manifestação propriamente dita começou por volta das 14 horas. Antes da execução do hino nacional, realizou-se um minuto de silêncio em memória de Cleriston da Cunha, conhecido como Clezão do Ramalho.

Menções à morte de Cleriston da Cunha foram frequentes, tanto em discursos quanto em faixas, cartazes e placas de manifestantes | Foto: Bruno Lemes/Revista Oeste

Clezão estava preso desde o começo do ano, sob a acusação de ter participado dos atos de vandalismo de 8 de janeiro. Ele morreu na última segunda-feira, 20, durante banho de sol no pátio da Papuda, em decorrência das diversas condições de saúde de que sofria, sem tratamento adequado. Acompanhe aqui a cobertura de Oeste sobre a morte de Cleriston.

A reportagem de Oeste está cobrindo também a manifestação deste domingo, que já conta com dezenas de milhares de manifestantes. Bandeiras do Brasil e algumas de Israel se destacam, além das cores verde e amarela, que têm sido a escolha das multidões desde 2014.

‘Fora, Xandão’ e ‘Volta, Bolsonaro’ foram algumas das palavras de ordem

À época, iniciavam-se os protestos pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Hoje, o pedido de impeachment se dirige a magistrados do STF, em especial o ministro Alexandre de Moraes. Frequentemente, manifestantes entoam gritos de “Fora, Xandão!”

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que apoiou, em vídeo, a manifestação de hoje, também foi lembrado. Seu rosto figurava em bandeiras e camisetas.

A estampa “Meu partido é o Brasil”, similar à da camiseta que Bolsonaro usava quando sofreu a tentativa de homício em 2018, também vestia alguns manifestantes. Gritos de “Volta, Bolsonaro!” também são puxados pela multidão em diferentes momentos.