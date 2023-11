Prefeitura de São Paulo faz licitação de R$ 2 bilhões para podar árvores

Depois do caos da tempestade e de um apagão de quatro dias, a Prefeitura de São Paulo fará uma licitação de R$ 2 bilhões para a poda de árvores na sexta-feira 10.

A informação foi divulgada pela coluna de Malu Gaspar, no jornal O Globo, nesta segunda-feira, 6. Esta será a maior licitação do tipo no Brasil, e está sendo feita por meio de pregão eletrônico.

Ela terá validade de cinco anos. Técnicos do setor apontam que o modelo de contratação, porém, continua o mesmo dos últimos cinco anos: remuneração mensal, em vez de por árvore derrubada. Ou seja, a empresa não será premiada pela produtividade.

Licitação da Prefeitura de São Paulo não acompanhou outras cidades

Mais de 2 milhões de pessoas ficaram sem energia em São Paulo | Foto: Reprodução/TV Globo

O edital da Prefeitura de São Paulo prevê o pagamento de R$ 310 mil por mês a cada equipe, e prevê a participação de 122 delas. Outras capitais do Brasil já fazem contratos com base na produtividade. Brasília, Porto Alegre, Salvador, Recife e Curitiba, por exemplo, fazem pagamento por árvore derrubada. A fiscalização do serviço é feita por aplicativo.

Cada equipe de São Paulo terá de derrubar 11 árvores de grande porte mensalmente, podendo combinar a poda com a derrubada de árvores para comprovar o cumprimento da meta. Assim, a prefeitura pagaria em média R$ 28 mil por árvore grande derrubada.

Em Recife, a conta é dez vezes menor. Cada árvore grande derrubada sai por R$ 2 mil por lá, segundo um levantamento da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU).

“O pagamento por serviço prestado, ou seja, por poda, vem se demonstrando mais eficiente do que um pagamento por equipe fixa mensal, mesmo quando há metas”, disse Sérgio Chaves, presidente da SBAU, ao jornal O Globo. “Até porque as metas estipuladas no edital de São Paulo são pífias em relação à necessidade das subprefeituras.”

As autoridades municipais têm culpado a queda das árvores em grande parte pelo apagão. Elas caem sobre cabos de eletricidade, interrompem o fornecimento de energia e obstruem a circulação dos técnicos. Das sete pessoas que morreram nas chuvas no Estado, quatro foram atingidas por árvores.