‘Prefiro comer arroz com feijão e bife do que uma coisa química’

Carla de Freitas, produtora rural e presidente do Núcleo Feminino do Agronegócio, foi a convidada do programa As Liberais da última semana.

Entre vários assuntos, Carla falou sobre os cuidados no trato de animais para o abate: “Eu acho que qualquer pessoa consciente não aceita mais judiar de um cachorro, de um gato e muito menos um animal que eu vou consumir”.

Ela também criticou alguns alimentos à base de plantas: “Pegar um vegetal e transformar isso em algo parecido com uma carne tem toda uma química. Porque, para você dar cor e você dar sabor, você precisa colocar uma química, eu prefiro comer arroz com feijão e um bife com salada de tomate do que comer uma coisa química”.

