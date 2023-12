Previsão do tempo: chuva que avança para o Sul do Brasil inunda capital do Uruguai

A chuva torrencial que caiu sobre a Região Sul do Brasil, especialmente em Bagé, no Rio Grande do Sul, avançou até mesmo para a capital do Uruguai, Montevidéu. Imagens que circulam nas redes sociais mostram diversos pontos de alagamentos desde a sexta-feira, 1º.

O cruzamento da Rua Paraguai com a Rua La Paz, na divisa entre o bairro La Aguada e o Centro, é uma das áreas mais afetadas pela chuva. A Estação Central da Administração Ferroviária do Estado (AFE), por exemplo, ficou inundada.

Em virtude da inundação, houve complicações no trânsito das vias localizadas nos arredores. As imagens mostram que os pontos de alagamentos tornaram o fluxo de veículos praticamente impossível.

Cientos de autos flotando en las calles de Montevideo con las lluvias intensas en un corto periodo de tiempo. La situación es bastante compleja en algunos lugares. Montevideo, #Uruguay, video. pic.twitter.com/4h93ITpTya — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) December 1, 2023

Segundo o Instituto Uruguaio de Meteorologia, as rajadas de vento de até 100 km/h causaram estrago na estação do Aeroporto de Melilla, em Montevidéu. Já na estação de referência histórica do Prado, o vento deu trégua e atingiu apenas 60 km/h. No Aeroporto Internacional de Carrasco, por sua vez, o vendaval atingiu 80 km/h.

As autoridades locais registraram queda de árvores e alagamentos não apenas na capital do Uruguai, mas também em Maldonado, San José e Canelones. Em razão desse problema, milhares de uruguaios ficaram sem luz.

Rondeau y Paraguay en este momento pic.twitter.com/OSoXgSeuJk — IváN (@Ivanysefueron) December 1, 2023

Chuva deve continuar no Rio Grande do Sul — e no Uruguai

A previsão é que a chuva persista durante o fim de semana, no Rio Grande do Sul, embora o sol apareça em alguns momentos. Um tímido sinal de mudança na temperatura e no clima deve começar a ocorrer apenas no domingo 3.

Isso não é o bastante para mudar o atual cenário, no entanto. A chuva torrencial atingirá, na madrugada e na manhã, cidades do oeste e do sul gaúchos, com acumulados capazes de agravar o risco de alagamentos.

Inauguraron parque acuático en el parque Rodo!!

Vamos Uruguay noma!!

Gracias por los 35 años de desidia!! pic.twitter.com/UJKDLa58s4 — GonzaloPeaky (@gonzalopeteco) December 1, 2023

